Le travail de Félix Auger-Aliassime reconnu

Le Québécois Félix Auger-Aliassime a connu du succès en 2019 et le circuit de l’ATP l’a d’ailleurs souligné à sa façon, car il est en lice pour deux prix de fin d’année, a-t-il été indiqué mardi.

Le 21e joueur mondial est l’un des quatre athlètes en lutte pour le titre de joueur le plus amélioré; les autres sont le Russe Daniil Medvedev, l’Italien Matteo Berrettini et le Grec Stefanos Tsitsipas. Également, le représentant de l’unifolié est au nombre des candidats au prix du nouveau venu par excellence, en compagnie de sept concurrents. Ceux-ci sont Miomir Kecmanovic, Corentin Moutet, Mikael Ymer, Jannik Sinner, Alexei Popyrin, Casper Ruud et Alejandro Davidovich Fokina.

Auger-Aliassime a présenté une fiche de 33-23 au sein de l’ATP cette saison. Ayant amorcé la campagne au 108e rang, il a pris à trois finales, soit celles de Rio de Janeiro, Lyon et Stuttgart.

Ce sont les autres joueurs du circuit qui détermineront l’identité des récipiendaires de ces prix, tout comme pour ceux de l’athlète ayant réalisé le plus retour et de l’esprit sportif. Le nom des gagnants sera dévoilé en décembre.