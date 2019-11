Les Denis Drolet dans une formule cabaret de L’osti d’jeu

Déjà vedettes d’une extension de L’osti d’jeu, Les Denis Drolet ont accepté d'animer des soirées consacrées au populaire jeu québécois en formule cabaret.

À l'instar du duo, les humoristes Jean-François Provençal – membre des Appendices, aussi associés au jeu de cartes –, Étienne Dano, Gabrielle Caron et Jo Côté se joindront également à des participants pour créer de drôles de combinaisons.

Cette nouvelle initiative offerte aux groupes est une idée de ComediHa! et du bar ludique Le Randolph. Il est possible d'obtenir davantage d'infos et d'effectuer des réservations au www.comediha.com.

Les Denis Drolet sont finalistes au prochain Gala Les Olivier qui aura lieu le 8 décembre. Le segment d’ouverture offert par Vincent Léonard et Sébastien Dubé lors de leur soirée Carte blanche à Juste pour rire, en 2018, pourrait leur valoir le trophée du meilleur numéro de l’année.

La 21e édition du festival d'humour ComediHa!, présenté chaque année à Québec, aura lieu à l'été 2020.