Les Stars brillent au firmament de la LNH

Pendant que les amateurs de sports de Dallas ragent devant les performances mitigées des Cowboys, leur équipe de hockey forme le club de l’heure dans la Ligue nationale malgré un départ pour le moins cahoteux.

Ayant présenté une pauvre fiche de 1-7-1 pour amorcer la saison, les hommes de l’entraîneur-chef montréalais Jim Montgomery ont relevé la tête. En disposant des Golden Knights de Vegas au compte de 4 à 2, lundi, ils ont savouré un septième triomphe consécutif et les voilà à seulement du sommet de la section Centrale détenu par les Blues de St. Louis.

En fait, les Étoiles ont obtenu au moins un point au classement lors de leurs 12 derniers rendez-vous et n’ont donc pas perdu en temps réglementaire depuis une trentaine de jours.

«Le groupe joue avec beaucoup de confiance actuellement», a déclaré au quotidien Dallas Morning News le défenseur John Klingberg, qui a amassé trois mentions d’aide face aux Knights. Celui-ci a d’ailleurs effectué un retour au jeu, samedi, à la suite d’une absence de six rencontres reliée à une blessure au bas du corps. Sa présence devrait aider davantage les siens.

«Je peux vraiment dire que cette équipe est différente comparativement à celle que nous avions lorsque j’ai été blessé. C’est plaisant de revenir, puisque nous allons bien. On joue avec assurance et chaque gars est une partie importante de cela.»

Élément fiable

Si Klingberg est heureux de retrouver ses coéquipiers, le sentiment est réciproque. Le Suédois a inscrit au moins 40 points par campagne depuis son arrivée dans le circuit Bettman en 2014-2015; il en compte huit en 19 sorties cette année.

«Il progresse. Évidemment, ce n’est pas facile de reprendre le boulot après une blessure. Je crois qu’il performe à son niveau normal et ma tâche est si facile, a souligné son partenaire à la ligne bleue, Esa Lindell. J’aime jouer à ses côtés et il effectue les bonnes choses.»

«L’attaque va toujours prendre la situation en main, mais il nous faut plus d’engagement de chacun et pas seulement de John. On doit réduire les chances de marquer de l’adversaire et resserrer le jeu. C’est ce que nous avons fait et c’est ce que John a fait aussi, a précisé l’instructeur-adjoint Rick Bowness. Nous sommes heureux de ce qu’il a réalisé défensivement à son retour. On manquait son habileté à se démarquer. Il est très efficace dans ses replis et très bon pour frapper avec son épaule. Et il connaît ses options avant même de recevoir la rondelle.»