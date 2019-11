Loto-Québec cherche les gagnants de plusieurs lots non réclamés

MONTRÉAL | Loto-Québec est à la recherche des gagnants de cinq lots qui n’ont pas encore été réclamés, dont deux qui arrivent à échéance dans les prochains jours.

Deux détenteurs de billets gagnants d’un lot de 500 000 $ et d'un lot de 250 000 $, achetés respectivement dans la région de la Capitale-Nationale et dans la MRC de Joliette sont notamment recherchés par Loto-Québec, car ces deux lots arrivent à échéance le 30 novembre 2019 et le 1er décembre 2019.

De plus, trois lots de 1 million $ n'ont toujours pas trouvé preneur. Les billets gagnants ont été achetés dans les Laurentides, pour le tirage de l’Extra du 24 juillet dernier, à Salaberry-de-Valleyfield pour le tirage du Lotto 6/49 du 16 novembre dernier ainsi qu'à Gatineau pour le tirage du Québec Max du 5 juillet dernier.

Rappelons que les gagnants ont 12 mois suivant le tirage pour réclamer leur lot.

La liste des lots de 100 000 $ ou plus non réclamés est disponible sur le site de Loto-Québec.