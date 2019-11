Maman, je m’en vais à Montréal

Une nouvelle version de la célèbre comédie familiale Maman, j’ai raté l’avion sera tournée à Montréal au début 2020, a appris Le Journal.

Ce nouveau film qui vise à relancer la populaire franchise des Maman, j’ai raté l’avion (Home Alone) devrait sortir l’an prochain sur la nouvelle plateforme de streaming en ligne Disney+. Le projet avait été annoncé par Disney l’été dernier lors d’une conférence au cours de laquelle un dirigeant du puissant studio hollywoodien avait révélé son intention de piger dans le vaste répertoire de la 20th Century Fox pour produire de nouvelles versions de classiques comme Maman j’ai raté l’avion, Une nuit au musée et Moins cher la douzaine.

Sans surprise, Maman, j’ai raté l’avion sera l’un des premiers films de la Fox à avoir droit à sa relecture. Et c’est à Montréal qu’il sera tourné.

Selon nos informations, la production du film a déjà ouvert un bureau dans les Studios MELS. L’équipe s’installera dans plusieurs studios du complexe cinématographique. Le tournage s’amorcera au début février et se poursuivra jusqu’à la mi-avril.

Peu de détails ont filtré jusqu’à maintenant sur cette nouvelle version de Maman, j’ai raté l’avion. On sait que le film sera réalisé par Dan Mazer (Who Is America?), mais aucun des acteurs n’a encore été annoncé.

Selon le site Observer, l’intrigue de ce nouveau film différera quelque peu de celle du classique des années 1990. Le personnage du garçon (prénommé Kevin dans les premiers films) sera rebaptisé Max et les méchants de l’histoire ne seront plus des bandits, mais plutôt un couple à qui Max a volé quelque chose.

Un classique de Noël

Sorti en 1990, le premier Maman, j’ai raté l’avion mettait en vedette le jeune acteur Macaulay Culkin dans le rôle d’un garçon de huit ans laissé seul chez lui par erreur par sa famille. Ce classique de Noël a déjà fait l’objet de quatre suites qui ont pris l’affiche entre 1992 et 2012.

Le premier Maman, j’ai raté l’avion demeure encore à ce jour l’un des films les plus rentables de l’histoire du cinéma. Tourné avec un budget de 18 M$, le long métrage avait récolté plus de 476 M$ au box-office mondial.

L’annonce du projet d’une nouvelle version s’est répandue comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux l’été dernier et n’a pas été particulièrement bien accueillie par les fans. Plusieurs d’entre eux jugent que c’est un sacrilège que de revisiter ce film culte de Chris Columbus. Même Macaulay Culkin, maintenant âgé de 39 ans, s’était moqué du projet en publiant sur ses réseaux sociaux une photo actuelle, écrasé sur son canapé avec un ordinateur sur ses genoux et des plats préparés autour de lui. « Hey Disney, appelez-moi », avait-il écrit à la blague.