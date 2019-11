Réalisation du tramway: «pas d’influence politique» pour le choix des firmes

Le maire de Québec promet que la Ville sera «très équitable» dans le choix des firmes qui soumissionneront pour la réalisation du tramway et «imperméable» à toute tentative d’influence politique.

La Ville tenait hier une séance d’information réservée aux entreprises qui ont de l’intérêt pour le projet de réseau structurant, particulièrement le segment tramway. Le maire a choisi de s’adresser aux quelque 80 firmes d’Amérique du Nord et d’Europe qui se sont présentées à l’Hôtel Pur, où se tenait l’événement. Environ 180 personnes étaient sur place, et d'autres suivaient par webdiffusion, pour un total de 300.

Il a tenu à être très clair. «Le processus va être très, très équitable. J’ai dit que tout le monde aurait la chance. Je leur ai dit qu’il n’y aurait aucune influence politique là-dedans et aucun lobbying. Je leur ai dit de ne pas tenter de faire de lobbying. On est imperméable à tout ça. Aucune influence politique ne va avoir une emprise sur notre décision.»

Dans un premier lieu, en février 2020, on lancera un appel de qualification, pour identifier un maximum de trois consortiums qui sont en mesure de répondre au futur appel d’offres, dont on connaîtra les résultats au printemps 2021. Celui-ci vise à trouver le groupe qui sera en charge de la conception et la mise en place du futur tramway.

Les firmes seront jugées sur la qualité du travail, l’équipe en place, la capacité de livrer, le prix et la capacité de fournir un minimum de 25 % de contenu canadien, a précisé le maire. «Tout le monde est invité», a insisté le maire. M. Labeaume a d’ailleurs souligné que personne n’a de longueur d’avance. «Il y a des compagnies qui laissent aller la rumeur comme de quoi ils sont en avance. Non, non. Il n’y a personne en avance.»