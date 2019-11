Ricardo entre au Musée Grévin

MONTRÉAL – Ricardo Larrivée a maintenant sa statue de cire au Musée Grévin. La copie grandeur nature du chef chouchou des Québécois a été dévoilée mardi, en fin d’après-midi.

Installé au deuxième étage du parcours Grévin Montréal, le sosie inanimé de Ricardo a été placé devant une reproduction photo de sa vraie cuisine, près d’un comptoir. Le cuistot, animateur et homme d’affaires apparait aussi souriant que l’original, vêtu d’une chemise bleue et mains croisées.

«Je suis vraiment fier de me retrouver avec des gens que j’aime et qui m’inspirent, tels que Dany Laferrière, Dominique Michel, Denise Bombardier, Ginette Reno, Georges Saint-Pierre... C’est toute une expérience de rencontrer sa cire pour une première fois à travers toutes ces personnalités. Je me sens choyé d’avoir été sélectionné par l’équipe Grévin Montréal», s’est réjoui Ricardo, mardi.

Kathleen Payette, directrice générale de Grévin Montréal, a salué l’œuvre de Ricardo, qui se retrouve «dans les foyers de nos familles à chaque repas».

Marc Laurendeau, président de l’Académie Grévin Montréal, a pour sa part parlé de Ricardo Larrivée comme d’un «cuisinier rassembleur et communicateur prodigieux, formé aux meilleures écoles de chez nous» et qui «rayonne au Québec, dans l’ensemble du Canada et dans plusieurs pays.»

«Une notoriété bien méritée et qu’il fallait consacrer», a ajouté Marc Laurendeau.

On peut planifier nos visites au Musée Grévin Montréal, au cinquième niveau du Centre Eaton, en consultant le www.grevin-montreal.com.