Six ans demandés pour un viol collectif

« Cette journée-là, vous avez emporté une partie de moi avec vous : ma force, ma joie, mon estime, ma confiance envers moi et envers les autres », a confié avec émotion la victime, dont l’identité est protégée par la cour.

Celui-ci a été reconnu coupable en mars de viol collectif, attouchement sexuel, incitation à des contacts sexuels sur une mineure lors d’une fête entre amis le 12 février 2017. Il a aussi été reconnu coupable de menace de mort et harcèlement.

La procureure au dossier, Me Marilène Laviolette, réclame un emprisonnement de six ans, tandis que la défense, Me Guy Plourde, demande deux ans.