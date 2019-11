Un premier et dernier débat dans Jean-Talon

À moins d’une semaine du scrutin, les quatre principaux candidats à l’élection partielle dans Jean-Talon ont croisé le fer pour la seule et dernière fois devant public, notamment sur le thème du troisième lien, mardi soir, à l’Université Laval.

Le débat, organisé par la Confédération des associations d’étudiants et d’étudiantes de l’Université Laval (CADEUL), a rassemblé un parterre composé majoritairement d’étudiants et de militants, mais aussi de quelques députés.

«Le troisième lien est un projet insensé», a pesté le candidat péquiste Sylvain Barrette, alors que le premier thème abordé était celui de la mobilité.

La candidate caquiste Joëlle Boutin a plaidé qu’une telle infrastructure était «nécessaire», en raison des pertes économiques associées à la congestion routière.

La candidate libérale Gertrude Bourdon, qui propose de voir le troisième lien comme «un projet du futur» dans un contexte d’électrification des transports, a tout de même reproché à la CAQ d’avoir priorisé un tunnel à l’est sans attendre la fin des études.

Congestion routière

«La seule façon de diminuer la congestion routière, c’est de retirer des voitures de la route», a indiqué à son tour Olivier Bolduc, de Québec solidaire, en réclamant plutôt des investissements massifs en transport en commun.

Tous ont d’ailleurs reconnu l’importance d’investir en cette matière. La candidate caquiste, qui s’est retrouvée à défendre le bilan et les positions du gouvernement Legault tout au long de ce débat, a finalement suggéré que devant «une bière», elle et ses adversaires sauraient certainement trouver les meilleures solutions pour s’attaquer à la congestion routière.

Mode de scrutin

Elle a tenté le même effort de rassemblement au thème suivant, en invitant ses rivaux péquiste et solidaire à faire front commun avec la CAQ pour convaincre les libéraux d’appuyer la réforme du mode de scrutin vers une formule mixte compensatoire.

«Je souhaite ardemment que nous prenions le temps de débattre sur ce qu’est notre démocratie, sur ce que doit être le meilleur mode de scrutin», a indiqué à ce sujet Mme Bourdon, dont le parti préférerait conserver le mode de scrutin actuel.

Même sur cet enjeu, le candidat solidaire a trouvé moyen de ramener le troisième lien, en accusant la CAQ de faire preuve «d’empressement» lorsque vient le temps de creuser un tunnel, mais d’être «plus prudent» pour ce qui est de cette réforme, en raison du référendum proposé.

Si en matière de santé psychologique, tous ont semblé partager les mêmes constats et inquiétudes, les candidats ont été plus divisés en éducation.

Contrairement au PQ et à QS, «on n’est pas pour la gratuité scolaire nous, ça coûte trop cher», a tranché la candidate caquiste. Mme Bourdon a quant à elle réclamé plus de logements abordables.

L’élection partielle dans Jean-Talon, rendue nécessaire après la démission du libéral Sébastien Proulx, aura lieu le lundi 2 décembre. En tout, 10 candidats sont sur les rangs.