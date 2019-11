Une deuxième «Fin de mois» sur MOI ET CIE

Les défis d'affronter chaque journée sous le seuil de la pauvreté font toujours partie des enjeux que souhaite aborder Jean-Marie Lapointe. Il en fera une nouvelle preuve dès le printemps prochain avec la diffusion de la deuxième saison de Fin de mois sur MOI ET CIE.

La chaîne spécialisée a confirmé, mardi, le retour du populaire docu-réalité mettant en lumière la résilience de gens pour qui l'argent se faire rare. Des hommes, des femmes et des enfants qui, malgré des difficultés financières, trouvent des solutions afin de subvenir à leurs besoins.

Jean-Marie Lapointe et son équipe se lanceront bientôt dans le tournage des 10 nouveaux épisodes s'articulant autour de 10 autres familles aux prises avec des préjugés tenaces.

MOI ET CIE a également annoncé avoir gonflé son bassin d'abonnés à plus d'un million cette année. Une partie de ce succès revient à la production originale Autiste, bientôt majeur, un docu-réalité où l'on peut voir Mathieu Gratton en compagnie de son fils Benjamin, ainsi que Charles Lafortune et Sophie Prégente aux côtés de leur garçon Mathis.