Violences à caractère sexuel: une caravane mobile d’aide juridique

MONTRÉAL – Une caravane d’assistance juridique sillonnera les routes du Québec à compter de jeudi, afin de venir en aide gratuitement et de façon confidentielle aux victimes de violence à caractère sexuel.

Le projet, baptisé «La Caravane #MoiAussi», mis de l’avant par la clinique juridique Juripop, débutera sa tournée à Laval, puis visitera une douzaine de régions administratives d’ici l’été 2020.

En entrevue dans «Les Effrontées» sur QUB radio, la directrice générale de Juripop, Sophie Gagnon, estime que la demande s’est fait sentir depuis l’éclosion du mouvement #MoiAussi.

«Depuis deux ans, le téléphone ne dérougit pas, a-t-elle indiqué. Il y a des besoins, et évidemment, ces besoins ne sont pas limités qu’à Montréal.»

Encourager la dénonciation

De son côté, la procureure en chef adjointe du Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP), Me Nathalie Legault, voit l’initiative comme une façon de briser certains mythes auprès des victimes.

«On entend parfois "Ah, vous savez, c’est ma parole contre la sienne". [...] Ce n’est pas rien de venir témoigner à la cour. On est là pour les accompagner pour faire cette preuve-là. Et on est aussi là quand c’est le temps d’entendre la version de la personne qui est accusée, de tester cette version-là et de la contre-interroger», a expliqué Me Legault.

L’initiative s’adresse aux hommes comme aux femmes. «On a à peu près 30 % des gens qui viennent nous voir qui sont des hommes», a ajouté la directrice générale de Juripop.

Des besoins personnalisés selon la région, selon la victime

«La première chose qu’on fait, c’est qu’on identifie les besoins un petit peu comme si on était à l’hôpital, vous savez le fameux triage», a fait savoir Sophie Gagnon.

Écoutez l'entrevue complète à QUB radio:

SW410 -- Écoutez l’entrevue complète ici:

L’objectif de la caravane est donc d’offrir un service personnalisé selon chaque cas et de diriger les victimes vers le professionnel qui sera dans la meilleure posture pour répondre à ses besoins.

Le service sera aussi adapté pour chaque ville visitée. «Les réalités ne sont pas les mêmes à Saguenay qu’elles le sont à Sherbrooke, a-t-elle affirmé. [...] Les intervenants, que ce soit l’équipe de la Couronne ou l’équipe des CAVAC, ça va être plus souvent qu’autrement des professionnels de la région qui vont par ailleurs être en mesure d’effectuer, si c’est requis, un suivi dans le futur.»

Les personnes souhaitant bénéficier des services de la caravane ne sont pas forcées de s’identifier. Elles peuvent aussi, de façon anonyme, utiliser la ligne téléphonique du projet 1-833-JURIPOP ou celle du DPCP 1-866-532-2822.