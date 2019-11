LÉTOURNEAU, Léonard "Léo"



Au Centre d'hébergement de Montmagny, le 19 novembre 2019, à l'âge de 80 ans, est décédé monsieur Léonard Létourneau, fils de feu monsieur Adéodat Létourneau et de feu dame Bernadette St-Pierre. Il demeurait à Québec et natif de Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud. La famille recevra les condoléances à lale vendredi 29 novembre 2019 de 19h à 21h30 et, jour des funérailles, à compter de 9h.Les cendres seront déposées au cimetière paroissial. Il était le frère de: feu Jeanne-D'Arc (feu Lionel Dorval), feu Marcel (feu Dolorès Tremblay), feu Georges (Yvette Chabot), feu Lucille (feu Paul-Émilien Bernier, feu Roger Marcoux), feu Candide (Carmen Beaudoin), feu Rachel (feu Jean Rousseau, Kurt Steinbach), feu Agathe (Roger Larochelle), Hilaire (feu Claudette Bouchard, Hélène Chabot), Thérèse (André Lemieux), feu Jules, feu Richard (feu Norma Youance); ainsi que ses neveux et nièces, cousins, cousines et amis(es). La famille désire remercier le personnel et les intervenants du 2e étage du Centre d'hébergement de Montmagny pour leur soutien et leur compréhension. La direction des funérailles a été confiée à la