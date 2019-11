41,5 M$ pour le développement industriel de Lévis

La Ville de Lévis mettra les bouchées doubles au cours des trois prochaines années avec des investissements de 41,5 millions $ pour l'innovation et le développement industriel.

Le maire de Lévis, Gilles Lehouillier, avait invité les journalistes mercredi pour présenter le plan d'action de sa Ville pour donner de l'essor au secteur industriel.

En tout, 41,5 millions $ sont prévus. De ce montant, 35,5 millions $ iront à l'acquisition de terrains, et 6 millions $ serviront à la mise à niveau d'infrastructures existantes et à l'entretien des terrains municipaux dans les parcs industriels du territoire.

Lévis possède 14 zones d’innovation. Elles comptent 24 millions de mètres carrés de zone industrielles. Les terrains développables représentent 15,5 % de cet ensemble. «C’est très limité», a mentionné le maire. Le plan d’action est un «exercice sans précédent pour le développement industriel», a-t-il soutenu.

On mettra aussi en place une foule de mesures comme des allégements réglementaires, le renforcement de la desserte des parcs industriels par le transport collectif et la mise sur pied d'un comité permanent sur l'innovation et le développement industriel qui assurera le suivi du plan d'action.

Ce plan est déposé après une année de consultation auprès des industriels, qui ont eu l'occasion de faire part de leurs priorités. Ils seront désormais rencontrés une fois par année pour donner leur appréciation et demander des ajustements s'il y a lieu. «C'est un plan qui bouge», a soumis le maire.

Il y a un an, lorsque M. Lehouillier avait présenté ses intentions pour ce futur plan d'action, on parlait d'investissements de 45 millions $. Le maire a expliqué mercredi que ce montant incluait alors un appui de 4 millions $ aux projets de développement, comme le surdimensionnement des infrastructures d'égout et d'aqueduc. Cette aide est toujours disponible et s'ajoute aux 41,5 millions $ annoncés.