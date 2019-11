LAPIERRE, Jacques



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 22 novembre 2019, à l'âge de 87 ans et 3 mois, est décédé monsieur Jacques Lapierre, époux de feu madame Louise Bussières, fils de feu madame Léda Langlois et de feu monsieur Albert Lapierre. Il demeurait à Lévis.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aule vendredi 29 novembre 2019, de 19 h à 22 h.où la famille recevra à nouveau les condoléances à compter de 9 h. Il laisse dans le deuil ses enfants: Julie, Jocelyn et Brigitte (Patrick Moreau); ses petits-enfants: Kellie Bénard et Noah Moreau; le fils de Patrick (Dannick). Il était le frère de Bertrand (Yvette Côté), feu Georges (Ruth Cantin), Jacqueline (feu Louis Côté), feu Denis (feu Claudette St-Hilaire), Denise (feu Claude Cantin) et de Francine (Jean-Claude Perron). De la famille Bussières, il était le beau-frère de feu Charles (feu Gisèle Michaud), feu Jeannette, Benoît (feu Hildegarde Carle), feu Jules (Rolande Gosselin), feu Gilberte (feu Matte Bilodeau), feu Arthur (feu Madeleine Courtois), Maurice (Louise Lavoie), André, feu Colette (Raymond Robichaud) et Denise. Il laisse aussi ses neveux, nièces et autres parents et amis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Association pulmonaire Québec, 6070, rue Sherbrooke Est, bureau 104, Montréal, Qc Tél: 1-888-768-6669 Courriel: info@pq.poumon.ca Site web: www.pq.poumon.ca eou à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC 4715, avenue des Replats, bureau 261, Québec, Qc Tél: 418 682-6387 Site web: www.coeuretavc.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.