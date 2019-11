CORCORAN, Marie-Claude



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 20 octobre 2019, à l'âge de 63 ans et 6 mois, est décédée madame Marie-Claude Corcoran, fille de feu madame Madeleine Thérien et de feu monsieur Desmond Corcoran. Elle demeurait à Lévis.Elle laisse dans le deuil son conjoint Marc Lemelin et ses filles : Suzanne et Nathalie; ses quatre frères : Marc (Lucille Verret), Guy (Renée Charron), Michel (Esther Payeur) et Carl (Nadine Roy), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s, particulièrement Gervaise, Bérengère, Andréa, Claudette, Bob, Carole, Audette, Jules, Diane, André, Denise, Jean-Yves, Carol, Lorraine et Claude. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 12 h à 14 h 45.La famille se rassemblera ensuite dans un restaurant proche à confirmer. L'inhumation des cendres se fera au cimetière Mont-Marie ultérieurement.