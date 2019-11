VACHON, Marcel



Au CHSLD Saint-Georges, le 17 novembre 2019, à l'âge de 87 ans, est décédé M. Marcel Vachon, époux de feu Jeannine Thibodeau. Il demeurait à Saint-Joseph-de-Beauce.et de là au columbarium de la Maison funéraire Nouvelle Vie Inc. La famille recevra les condoléances au funérarium de lajeudi le 28 novembre de 19 h à 21 h 30, vendredi, jour des funérailles, à compter de 9 h. La direction des funérailles a été confiée à laIl laisse dans le deuil ses enfants: Steve (Suzanne Jacques), Lyne (Nicolas Roy) et Serge (Ginette Lessard); ses petits- enfants: Karen (Serge Bédard), Maxime (Julie Veilleux), Annabelle (Steven Veilleux), Pier-Yves, Vicky (Pascal Poulin), Alexandra, Kaven (Manon Faucher), Sébastien (Roxanne Ambrosio) et Frédéric; ses arrière-petits-enfants: Sarah- Maude, Maëlie, Alexis et Dimitri. Il était le frère de feu Anne-Marie (feu Joseph Dubé), feu Marie-Ange (feu Louis-Philippe Giguère), feu Raymond (feu Yvette Rodrigue), feu Antonio (feu Olivette Roy), Roland (feu Céline Boily), feu Adrien (feu Marie-Paule Labbé), feu Yves (Diane Latulippe). Il était le beau-frère de feu Jeanne-d'Arc (feu Gérard Poirier), feu Paul (feu Marthe Giguère) et feu Louisette (feu Armand Cloutier). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis. La famille désire remercier tout le personnel du CHSLD Richard Busque de Saint-Georges pour leur grand dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fabrique Sainte-Famille de Beauce (Saint-Joseph).