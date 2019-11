Au centre de sa communauté

Le Centre communautaire Le Pivot tient ce soir son « 5 à 7 » bénéfice au Centre communautaire des Chutes (4551, boul. Sainte-Anne, Québec) sous la présidence d’honneur de Xavier Simard, CPA, CGA, président du CA de la Caisse Desjardins des Chutes Montmorency et représentant la Caisse Desjardins de Beauport. Le Pivot offre à la population de l’arrondissement de Beauport des activités de programmation et d’animation telles que des ateliers sportifs, culturels, et communautaires, des fêtes populaires ainsi que des programmes pour les démunis. Renseignements 418-666-2371.

Bravo Coveo

Photo courtoisie

L’entreprise COVEO de Québec s’est illustrée lors du 2e Gala à l’exportation, MercadOr Québec, présenté le 20 novembre dernier à Laval, en remportant deux prix : « Exportateur de l’année » ainsi que « Leader à l’export-région urbaine ». Reconnue mondialement, Coveo utilise les technologies de recherche et d’intelligence artificielle afin de personnaliser chaque expérience numérique pour les clients, partenaires d’affaires et employés. Louis Têtu est président et chef de la direction de Coveo.

Le C.O.D.E. des filles

Photo courtoisie

Plus de 150 jeunes filles âgées de 12 et 18 ans ont envahi le Pavillon Pierre Lassonde du Musée national des beaux-arts récemment pour La 1re Grande Soirée des Ambassadrices C.O.D.E. qui avait pour objectif de transmettre un message fort de confiance en soi afin que les filles prennent leur place dans tous les métiers, dont ceux de la programmation et du numérique. En plus de ses 22 ambassadrices du Code des filles, des jeunes de 27 écoles secondaires et de trois Cégeps se sont déplacés pour l’événement.

2,1 M$ à la prévention du suicide

Photo courtoisie

La Fondation du Centre de prévention du suicide de Québec (CPSQ) a tenu le mercredi 30 octobre la clôture de sa campagne majeure de financement. Les donateurs ainsi que les membres du cabinet de campagne ont permis à la Fondation d’amasser un total de 2 103 039 $. Sur la photo de gauche à droite : Michel Gervais et Esther Tranchemontagne, BNP Performance ; Me Richard Gauthier, président du CA du CPSQ et de sa fondation ; Christian Goulet, de Levio, Lynda Poirier, DG CPSQ ; François Dion, coprésident du cabinet de campagne, PDG chez Levio, Alex Létourneau, de Provalence, Sylvie Paquette, coprésidente du cabinet de campagne, administratrice de sociétés certifiée ; Me Daniel Têtu, de chez Cain Lamarre ; Mario Albert, coprésident du cabinet de campagne, La Capitale assurance et services financiers ; Denis Beaudoin, de l’Université Laval ; Cynthia Moisan, de chez Mallette ; Vincent Rochette, de chez BILAN INC. ; Marylou Dufour, de chez Arsenal conseils ; Me Claude Côté, de chez Cain Lamarre et Me Frédéric Maltais, de chez Morency avocats.

La guignolée des médias

Photo courtoisie

La 19e campagne « La Guignolée des médias » est de retour. Depuis lundi, et jusqu’au 24 décembre, vous êtes invités à donner généreusement à Moisson Québec de plusieurs façons : en argent et en denrées, dans les magasins Provigo et Maxi, dans les pharmacies Jean Coutu, dans les bureaux de Via Capitale et chez les médias participants, en achetant des volutes de baklavas disponibles via la page Facebook de Moisson Québec ou sur son site au www.moissonquebec.com . Il est également possible de faire un don en ligne en visitant le site moissonquebec.com ou en textant RE MPLIR au 20222. Par ailleurs, le jeudi 5 décembre, de 7 h à 9 h, les bénévoles solliciteront les automobilistes à différentes intersections situées sur la Rive-Nord et la Rive-Sud de Québec, à certains arrêts d’autobus de Québec ainsi qu’à Laurier Québec et Place Sainte-Foy. De gauche à droite, sur la photo : Alain Gagnon, président du C.A. de Moisson Québec ; Alexandre Zacharie et David Cardinal, porte-parole de la région de Québec ; Élaine Côté, directrice générale de Moisson Québec ; Yves St-Sauveur, directeur de district Maxi et Richard Dion, directeur, qualité et conformité, Service Franchises Via Capitale.

Anniversaires

Photo courtoisie

Jacques Godbout (photo), romancier, poète, essayiste, dramaturge, écrivain et cinéaste, 86 ans... Sophie Pelletier, auteure-compositrice-interprète et grande finaliste de Star Académie 2012, 33 ans... Robin Givens, actrice américaine, 55 ans... Pierre Mondou, ex-joueur LNH, avec le Canadien de 1977 à 1985, 64 ans... Caroline Kennedy, fille de John Kennedy et Jacqueline Kennedy, 62 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 27 novembre 2014. P.D. James (photo) 94 ans, écrivaine britannique connue pour ses romans policiers vendus en millions d’exemplaires à travers le monde... 2015. Luca De Filippo, 67 ans, acteur et metteur en scène italien... 2006. Louis Bilodeau, 81 ans, animateur de Soirée canadienne de 1960 à 1983... 1998. Roland Albert, 57 ans, pédiatre et animateur radio (CJRP).