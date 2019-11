McCARTNEY, Elmer John



Au CHUL, le 15 novembre 2019, à l'âge de 95 ans, est décédé monsieur Elmer John McCartney, époux de madame Winnifred Crawford, fils de feu madame Alice Smith et de feu monsieur David Brown McCartney de St.Gabriel de Valcartier.Il laisse dans le deuil ses enfants: Joyce (Robert Cazes), Wayne (Janet Frazer), Bart (Mylah Kroeker), Kurt (Cathy Shannon), Karen (Geoffrey Reader); ses petit-enfants: Michael et Joanna Cazes, Sara (Jason Wilkins) et Laura (Matthew Gagné) McCartney, Lucas et Chloe McCartney, Chelsea et Latham Reader; ses arrière-petit-enfants Estelle Wilkins et Charlotte Gagné; ses frères: feu Leonard (Iola Boyd), Irven (Edith Stovold) Glen (de feu Elaine Fraser); beau-frère Winston Crawford et belles-soeurs Sylvia Crawford Hague, Thérèse Pelletier Crawford, Doreen McLaughlin, et plusieurs nièces et neveux.où la famille recevra les condoléances à compter de 13 h 15. La famille tient à remercier le personnel de St-Brigid's et le personnel du CHUL (aux soins palliatifs) pour l'excellence des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de votre choix ou à la Fondation des Amis du Jeffery Hale - Saint Brigid's 1270, chemin Sainte-Foy Bureau 2000, Québec, Québec Téléphone : 418 684-2260 Site web : www.amisdujhsb.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.