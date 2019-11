Du renfort en vue pour l’Avalanche: Mikko Rantanen bientôt de retour au jeu

L’excellent Mikko Rantanen devrait revenir au jeu bientôt pour l’Avalanche du Colorado, lui qui a raté les 14 dernières parties de son club en raison d’une blessure à la jambe.

«J’espère pouvoir jouer cette fin de semaine», a dit le Finlandais mardi au site internet de la Ligue nationale de hockey. Le Colorado joue contre les Blackhawks vendredi à Chicago avant d’accueillir la même formation samedi.

«Je me sens bien. Je me sens mieux chaque jour, a dit l’ailier. J’ai juste besoin de quelques jours de plus avec l’équipe pour pratiquer. C’est un long processus. Les blessures ligamentaires ne sont pas faciles à guérir. Cela prend beaucoup de travail.»

Rantanen s’est blessé le 21 octobre contre les Blues de St. Louis. Il s’agissait mardi de son premier entraînement complet avec contact. «Surtout en début de saison, on ne veut pas revenir trop vite et se reblesser. Je n’ai pas patiné durant trois semaines, donc cela prend un certain temps avant de se remettre en forme», a précisé celui qui a inscrit cinq buts et 12 points en 11 parties cette saison.

Landeskog aussi

Un autre gros morceau de l’attaque du Colorado Gabriel Landeskog s’approche aussi d’un retour, puisqu’il a patiné, mardi, pour la première fois depuis sa blessure au bas du corps subie contre les Ducks d’Anaheim le 26 octobre dernier. Le Suédois, qui a raté 12 rencontres, ne pouvait toutefois pas subir de contact. Le vétéran avait compté trois buts et sept points en 11 duels avant de tomber au combat.

L’Avalanche a connu une baisse de régime en l’absence de ces deux ailiers qui évoluent sur le premier trio avec Nathan MacKinnon avec une fiche de 5-6-1. La formation a été durement touchée par les blessures depuis le début de la campagne puisque l’attaquant Colin Wilson est sur la touche depuis le 16 octobre, tandis que Matt Calvert est absent depuis 16 novembre pour des maux liés à la tête.

Les défenseurs Ian Cole et Nikita Zadorov ont également raté plusieurs affrontements depuis le début de la saison en raison de blessures.