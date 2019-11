VALLIÈRES, Germaine



À l'Hôpital Saint-François d'Assise, le 3 novembre 2019, à l'âge de 85 ans, est décédée dame Germaine Vallières, fille de feu dame Marie-Louise Labranche et de feu monsieur Eugène Vallières. Elle était l'épouse de feu Georges-Henri Rousseau et de feu monsieur Jean Baptiste Sergerie. Elle demeurait à Val-Bélair.La famille vous accueillera aule vendredi 29 novembre 2019 de 18h30 à 20h30. Le samedi 30 novembre 2019 de 8h30 à 10h.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Gaétan (Joanne Maltais), Claire, Francine (Robert Chantal), Jean-Marie, Georges (Yolande Nault), Linda (Renaud Bernard), Rock (feu Brigitte Tremblay, Alysson Boily), Réal et Sonia (Larbi Bernitch); ses petits-enfants: Ghyslain, Audrey, Jonathan, Geneviève, Bianca, Frédéric, Shann, Steve, Roxanne, Kevin, Jeff, Mike, Marie-Pier et Marie-Eve; ses arrière-petits-enfants: Gabriel, Alysson, Dylan, Samuel, Daphnée, Liam, Alexis, Chrystal, Jordan, Laeticia, Jayden, Eva-Rose, Océanne, Abigaëlle, Duke, Novaly, Nataniel et Jaxon; ses frères et sœurs: feu Lucia (feu Emmanuel Kenny), feu Marie-Jeanne (feu Jean-Paul Martel), feu Robert (feu Céline Légaré), feu Ovila (Lucille Rodrigue), Regina (Raymond Bernier) et Emilienne (feu Fernand Boivin); sa grande amie, voisine, confidente Micheline Boily; toute la famille Rousseau et Sergerie ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital Saint-François d'Assise pour leur délicatesse, leur dévouement et les bons soins prodigués.