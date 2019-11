ROULEAU, Anne-Marie



Au CSSS Alphonse-Desjardins/site Paul-Gilbert, le 19 novembre 2019, à l'âge de 96 ans et 4 mois, est décédée madame Anne-Marie Rouleau, fille de feu madame Marie-Anne Robitaille et de feu monsieur Docsylva Rouleau. Elle demeurait à Lévis.La famille recevra les condoléances, en présence du corps, aule vendredi 29 novembre 2019, de 18 h à 21 h.Elle était la sœur de : feu Hélène, Paul (Anne-Marie Bouffard), feu David (Lyette Hubert), Georges (feu Denyse Beaulieu), feu Alexandra (Jean-Marc Couture). Elle laisse également dans le deuil ses nombreux neveux et nièces, ainsi que deux grandes amies : Éliane Dussault et Hélène Mercier. La famille tient à remercier sincèrement tout le personnel du CHSLD Paul-Gilbert pour la qualité de leurs soins dispensés à madame Rouleau.