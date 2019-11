Freiner l’hémorragie

Un match entre le Canadien et les Devils du New Jersey, un 28 novembre, suscite rarement les passions. Même avec P.K. Subban dans l’uniforme de l’équipe du New Jersey. Mais après une série de cinq revers, cette rencontre devient drôlement importante.

Il y avait un constat fort logique dans le vestiaire du CH mercredi, au lendemain de l’humiliante défaite de 8 à 1 contre les Bruins de Boston : le Tricolore a absolument besoin d’une victoire face aux Devils pour calmer la tempête et reprendre un brin de confiance.

On n’avait pas besoin d’être un physicien nucléaire pour arriver à cette conclusion, mais c’était le discours qui ressortait des conversations avec les Nate Thompson, Nick Cousins, Ben Chiarot et Tomas Tatar.

« Nous devons nous en sortir, a dit Cousins. Ce n’est pas bon. En ce moment, nous sommes probablement au fond du baril. Ça fait cinq revers d’affilée et nous venons de vivre deux revers embarrassants. Celui contre les Bruins a fait très mal.

« Nous devons limiter la série de revers, a poursuivi Cousins. Ça fait déjà deux ou trois matchs que nous disons qu’il est temps de freiner cette glissade. Les Maple Leafs ont perdu six matchs d’affilée et ils ont rebondi. Les Stars ont ouvert la saison à 1-6 ou 1-7 (1-7-1 en réalité) et ils sont maintenant l’une des bonnes équipes de la LNH. »

Relancer la machine

À l’image de Cousins, Tatar et Thompson reconnaissent également que le match contre les Devils doit absolument se terminer par une victoire.

« Nous voulons stopper ça immédiatement, a répliqué le Slovaque. Ce n’est pas une ligue où tu peux en perdre trop d’affilée. Nous restons dans une bonne position, nous devons juste relaxer et jouer avec confiance. Il faut amorcer sur une séquence victorieuse. »

« Quand tu viens de perdre cinq matchs d’affilée, tu as besoin de rebondir avec une victoire, a renchéri Thompson. Ça devient obligatoire. Nous devons sortir fort pour freiner cette glissade. Les bonnes équipes font face à de l’adversité pendant une saison. C’est notre cas présentement. Il faut réagir. Nous ne cessons jamais d’y croire. Nous avons un bon groupe de joueurs ici, nous croyons en nous. Ça ne changera jamais. »

Pour Ben Chiarot, il y avait encore un sentiment de frustration quelques heures après le passage des Bruins à Montréal.

« Ça fait mal quand vous perdez 8 à 1, a rappelé le défenseur. La ville est très fière de son équipe. Nous prenons ça au sérieux ici. Quand vous perdez contre un rival de section, surtout de cette manière, ça fait mal. Vous y pensez pendant longtemps après le match. C’est bien de les retrouver rapidement (dimanche), mais il y a deux autres matchs (jeudi soir et samedi) d’ici là pour revenir sur les rails. »

Du cœur, mais des erreurs

Claude Julien n’a pas chamboulé ses trios ou ses duos à la ligne bleue à l’entraînement. Il a misé essentiellement sur la même formule, à l’exception de l’inversion à l’aile gauche entre Nick Cousins et Charles Hudon. Cousins se retrouvera aux côtés de Jesperi Kotkaniemi et Joel Armia, alors qu’Hudon patinera avec Thompson et Jordan Weal.

Julien a refusé d’imputer cette série noire au manque d’intensité de ses joueurs.

« Une chose que je peux dire de l’équipe, c’est que nous ne sommes pas parfaits, comme vous pouvez le voir. Ça fait cinq matchs d’affilée que nous perdons. C’est frustrant et c’est aussi frustrant pour les partisans. Nous le reconnaissons. Mais ce n’était jamais pour un manque d’effort. Notre équipe a le cœur à la bonne place, elle veut bien travailler, mais parfois elle ne travaille pas de la bonne façon. »

« Quand ça arrive, ta confiance en prend un coup. C’est là qu’il faut être fort comme équipe. Il faut gérer la situation de la bonne façon et garder la concentration à la bonne place. »

Du 19 au 27 novembre l’an dernier, le CH a également traversé une série de cinq revers d’affilée (0-3-2). La bande à Julien avait stoppé ce mauvais passage avec un gain de 5 à 2 contre les Rangers de New York au Centre Bell. Les gens superstitieux aimeront le fait que c’est une autre équipe de la région de New York qui sera les prochains rivaux à Montréal.