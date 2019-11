Groupe Capitales Médias: front commun des oppositions contre Power Corporation

Les trois partis d’opposition, dont le Parti libéral du Québec, font front commun contre Power Corporation afin que l’ancien propriétaire des quotidiens de Groupe Capitales Médias (GCM) renfloue le déficit des régimes de retraite de ses artisans.



Faute d’avoir le consentement de la CAQ, ils ont toutefois échoué dans leur tentative de faire adopter une motion invitant l’ancien propriétaire des journaux de GCM, dont Le Soleil, à prendre ses responsabilités.



Même s’il reconnait que «la situation est tragique» pour les retraités de GCM qui risquent de voir leurs prestations amputées de 30 %, «les régimes sont sous-capitalisés, mais on ne peut pas blâmer Power Corp. pour cette situation», a déclaré le ministre des Finances, Éric Girard, lors de la période des questions.



Marissal «dégouté»



L’ex-chroniqueur de La Presse devenu député solidaire, Vincent Marissal, s’est dit carrément «dégouté» de la réponse formulée par le ministre Girard, alors que des retraités de GCM se trouvaient dans les tribunes.

En point de presse avec leur porte-parole, aux côtés de la députée libérale Isabelle Melançon et de l’élu péquiste Sylvain Roy, M. Marissal a carrément accusé Power Corporation d’avoir profité d’un «stratagème» en vendant, il y a quatre ans, les six quotidiens de sa filiale Gesca à l’ex-ministre libéral fédéral Martin Cauchon, fondateur de GCM.



À son tour, M. Roy a dénoncé le «tour de passe-passe» effectué par Power Corporation pour se «débarrasser» des déficits des régimes de retraite. Comme M. Roy, Mme Melançon a demandé à savoir pourquoi Retraite Québec n’a pas enquêté sur ce dossier.



«Ce qui est demandé à la famille Desmarais, qui détient le contrôle de Power Corporation du Canada, c'est de conserver la responsabilité des régimes de retraite du Groupe Capitales Médias pour le passé, comme elle le fait pour La Presse», a résumé Pierre Pelchat, porte-parole de l'association des retraités syndiqués du Soleil.



«L'engagement qu'on demande à Power n'est pas la mer à boire pour la famille Desmarais, a-t-il ajouté. [...] En 2018, on m'a demandé qu'est-ce que c'était Power Corporation du Canada : Power a dégagé un profit net ajusté de 1,4 milliard de dollars. Son actif consolidé était de 452 milliards...»