La générosité de Justin Verlander envers Abraham Toro

Abraham Toro a vécu plusieurs premières cette saison avec les Astros. Celle qu’il se souviendra longtemps est son rôle important dans le match sans point ni coup sûr de Justin Verlander contre le Blue Jays de Toronto, le 1er septembre dernier. D’ailleurs, le vétéran lanceur n’a pas hésité à lui démontrer sa gratitude.

Dans les jours qui ont suivi l’exploit, Verlander a offert une montre Rolex de la série Batman (valeur approximative de 15 000 $ US) au Québécois pour souligner son apport dans la victoire de la formation du Texas.

«Pour être honnête, je ne connais pas le prix de la montre, a expliqué Toro en souriant. Je n’avais rien demandé, car j’avais seulement fait mon travail sur le terrain. Il n’avait pas à me remercier.

Lorsqu’il m’a acheté ce cadeau, on m’a expliqué que c’est une sorte de règle non écrite. Le lanceur doit acheter quelque chose au joueur qui l’a plus aidé à lancer son match sans point ni coup sûr.»

Lors de l’entretien avec le Journal de Montréal, il ne portait pas son précieux bijou.

«Elle est bien cachée à la maison !»

AFP

Bien accueilli

En plus de frapper un circuit de deux points à la neuvième manche, Toro avait aussi réussi quelques beaux jeux défensifs durant cette rencontre contre les Blue Jays.

«C’est vraiment lors de cette journée que j’ai gagné le respect de mes coéquipiers», a souligné Toro.

Cette performance s’est produite alors qu’il était dans les majeures depuis quelques jours seulement. Toutefois, les vétérans des Astros l’ont bien accueilli dans le giron de l’équipe dès qu’il a mis le pied dans le vestiaire.

«L’accueil était super et ils se souvenaient de moi en raison de mes performances au camp d’entraînement. Ils m’ont simplement dit de ne pas essayer d’en faire trop et d’être détendu.

Ils m’ont aussi mentionné de ne rien changer dans mes habitudes et de simplement jouer au baseball.»