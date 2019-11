Les Américains meurent de plus en plus jeunes

Plusieurs sites de nouvelles américains relayaient mardi les résultats présentés dans un rapport du Journal of the American Medical Association.

Malgré la tourmente de l'enquête liée à la procédure de desitution, les résultats présentés devraient normalement inquiéter la population et les autorités. Depuis 1950, l’espérance de vie ne cessait de croître aux États-Unis. Contrairement aux tendances observées ailleurs, elle a cependant diminué en 2015, 2016 et 2017.

L’enquête permet d’identifier les principales causes des décès chez des Américains plus jeunes et sur ceux d’âge moyen. Les surdoses de drogue et les suicides ressortent clairement. Les retombées de ces données sur la santé publique et sur l’économie ne peuvent laisser indifférent.

Même s’ils investissent des sommes colossales dans les soins de santé, nos voisins du Sud ont un taux anormalement élevé de décès dans le groupe des 25 à 64 ans. Difficile d’expliquer que ce groupe dans la force de l’âge soit autant affecté. Vous serez peut-être étonnés d’apprendre que de 2010 à 2017 le taux de mortalité des 25 à 34 ans a effectué un bond de 29%!

En survolant le rapport et en croisant les analyses de différents articles, on constate également que ce ne sont pas toutes les régions des États-Unis qui sont affectées de la même manière. L’Indiana, le Kentucky, la Pennsylvanie et l’Ohio se retrouvent malheureusement au sommet de la liste. Les deux derniers États mentionnés étant des États pivots, on peut penser que les politiciens se pencheront sur le dossier en préparant la campagne 2020.

Si les hommes dans la force de l’âge meurent encore en plus grand nombre, on s’inquiète de la croissance de plus en plus rapide de décès chez les femmes. Le suicide et les excès d’alcool étaient auparavant l’apanage des hommes, ce ne serait plus le cas. Il n’y aurait plus de «discrimination raciale» dans les statistiques, les Blancs étant aussi affectés.

Le rapport du Journal of the American Medical Association sonne donc l’alerte. Si on ne parvient pas à identifier un ou des éléments déclencheurs, l’état de santé des Américains se détériore.

Pour compléter ces informations, je vous redirige ici vers le rapport en entier.