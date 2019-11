Pas de politique pour Guy Carbonneau

QUÉBEC | Honoré par l’Assemblée nationale mercredi, l’ancien capitaine du Canadien de Montréal Guy Carbonneau a fermé la porte à se lancer en politique active.

«Moi, non, je suis rendu trop vieux», a-t-il lancé, sourire en coin, après avoir vu sa récente intronisation au Temple de la renommée du hockey être soulignée par tous les députés présents au Salon bleu.

Photo Agence QMI, Simon Clark

Il a toutefois expliqué qu'il était heureux de voir d'anciens hockeyeurs comme le député de Marquette, Enrico Ciccone, se lancer en politique en dressant un parallèle entre son sport et la joute parlementaire.

«Je ne dirais pas que c’est la même chose, mais il y a une similitude, a indiqué «Carbo», qui a aussi été entraîneur-chef de la Sainte-Flanelle.

Photo Agence QMI, Simon Clark

«Dans une équipe de hockey, tu as besoin de plusieurs individus et tu dois former une équipe et c’est un peu la même chose en politique», a ajouté l’ancien hockeyeur professionnel originaire de Sept-Îles, sur la Côte-Nord.

À noter que les députés ont aussi reconnu «le caractère inspirant de la carrière de ce grand Québécois pour des générations d'athlètes et d'amateurs de hockey du Québec».

Photo Agence QMI, Simon Clark