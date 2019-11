Pete Buttigieg est-il le nouvel Obama?

Pete Buttigieg figure au premier rang des récents sondages en Iowa et au plan national il comble lentement mais sûrement l'écart qui le sépare des meneurs.

Quand on se remémore l’étonnant parcours de Barack Obama en 2008, il est assez aisé d’y trouver des similitudes avec ce qu’accomplit actuellement Pete Buttigieg. À l’exception d’un discours remarqué à la convention démocrate de 2004, Barack Obama était un jeune politicien sans grande expérience. S’il y avait eu des candidats noirs avant, la couleur de sa peau attirait l’attention, mais lui coûtait quelques votes. Dès le début des primaires et caucus Obama s’est imposé en Iowa et les appuis engrangés très tôt lui permettront de coiffer Hillary Clinton à l’arrivée.

Tout comme le premier président de l’histoire Buttigieg est affublé d’un nom original et, si élu, il deviendrait le plus jeune président élu et le premier à être gai et marié. Les récents sondages en Iowa ne manquent pas de favoriser les comparaisons entre les deux hommes qui bénéficient tous les deux d’un diplôme de Harvard.

À la lumière des premières comparaisons, peut-on conclure que Buttigieg est le nouvel Obama? Disons que la comparaison ne devrait pas s’arrêter à ces seuls indicateurs.

Le site POLITICO rapportait mercredi les propos d’organisateurs démocrates qui se sont exprimés ouvertement sur les limites du jeu des comparaisons. Voir un nouvel Obama en Buttigieg ne serait pas sérieux. Buttigieg lui-même cherche à se distancier malgré ses allusions.

Malgré les rapprochements, j’imagine mal Buttigieg susciter le même élan d’enthousiasme qu’Obama. Mais il y a plus. Buttigieg est... Blanc. Jusqu’à maintenant Mayor Pete peine à se rapprocher de l’électorat noir. Le problème est double puisqu’il ne se démarque pas auprès des hispanophones, une autre clientèle électorale qui a succombé à la rhétorique d’Obama.

S’il veut s’imposer au-delà de l’Iowa ou du New Hampshire, Buttigieg devra rectifier le tir. En Caroline du Sud, quatrième état à se prononcer en février 2020, Mayor Pete n’obtient que 4% de soutien de la communauté noire, loin derrière Biden, Warren et Sanders.

Si le parcours du maire de South Bend surprend, à juste titre, les foules ne se déplacent pas encore massivement pour le voir et l’entendre. S’il est encore un peu tôt pour comparer ses foules à celles d’Obama, le contraste est remarquable pour l’instant. Là où Obama inspirait, Buttigieg intrigue.

Dans un billet précédent, j’affirmais que Buttigieg m’impressionne par son intelligence, sa mesure et sa stratégie. Il a le talent et le bon programme pour séduire les indécis si son homosexualité et son mariage n’indisposent pas quelques électeurs. Malgré cela, je ne crois pas que nous reverrons un candidat comme Obama de sitôt. On peine à en trouver un par génération.

Si le bilan des huit années de la présidence d’Obama comporte sa part d’ombre et de zones grises, la campagne 2007-2008 était hors de l’ordinaire. Je n’avais jamais vu et entendu un autre président ou un autre candidat susciter autant d’intérêt et d’espoir dans son pays et sur la scène internationale. Les attentes étaient irréalistes et démesurées. Ce sera finalement peut-être un avantage de ne pas être un second Obama...