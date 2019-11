Programmation du Diamant: cirque, théâtre, lutte... et drag queens!

Après le passage des lutteurs au Diamant, ce sera au tour des drag queens de débarquer, en toute flamboyance, dans le théâtre de Robert Lepage.

Le Diamant a dévoilé, hier, les six spectacles de sa programmation d’hiver 2020. Il y aura du cirque, du théâtre, de la lutte et 10 représentations de la pièce Quills, qui met en vedette Robert Lepage.

Le directeur général et de la programmation Bernard Gilbert a confirmé que la saison d’automne, qui se terminera le 21 décembre, avait été un succès, avec 25 000 billets vendus pour 58 représentations de huit spectacles.

«C’est une fréquentation hors de l’ordinaire et qui dépasse toutes nos attentes et nos prévisions», a indiqué Lynda Beaulieu, présidente du Diamant.

Les lutteurs de la North Shore Pro Wrestling lanceront la saison d’hiver, le 18 janvier, avec un deuxième gala qui mettra en vedette le lutteur américain Brian Cage.

«Notre passage au Diamant a fait exploser notre popularité. Nous avons dû, lors de notre dernier gala au Centre Horizon, refuser une quarantaine de personnes», a indiqué Steve Boutet, président de la NSPW.

La troupe de cirque contemporaine australienne Circa s’arrêtera au Diamant du 29 au 31 janvier avec son spectacle Humans, présenté dans neuf pays depuis sa création en 2017.

Photo Pedro Greig

Humans, qui met en vedette 10 interprètes dans un environnement scénique épuré, repousse à l’extrême les capacités physiques.

Le créateur Kevin McCoy s’installera au Diamant entre le 11 et le 27 février, pour présenter sa trilogie Le Tryptique migratoire.

Il dévoilera, en première mondiale, le dernier volet Le Devisement du monde. Un spectacle où l’auteur et comédien explore les relations père-fils à travers sa propre histoire. Une œuvre inspirée par la quête de Marco Polo sur la Route de la soie.

Il revisitera les volets Ailleurs (18 février), Norge (19 février) et présentera, le 22 février à 15 h, l’intégrale de cette trilogie.

Photo courtoisie, Stéphane Bourgeois

Le retour de Quills

Mado et ses drag queens, accompagnées par quatre danseurs, prendront d’assaut le Diamant, les 28 et 29 février, pour célébrer l’année bissextile. Deux soirées de type cabaret haute en couleur avec des chansons, des chorégraphies, du lipsync, du glamour et de l’extravagance.

La troupe de Québec Machine de Cirque présentera, en pleine semaine de relâche, du 3 au 7 mars, sa création La Galerie.

Photo courtoisie, Loup-William Théberge

Un spectacle qui se déroule dans une galerie d’art qui amènera le public dans un autre monde.

La Galerie, qui n’a pas encore été présentée à Québec, a été à l’affiche en Roumanie, en Italie, en France et en Écosse depuis sa création.

Quills, d’Ex Machina et de Robert Lepage, sera à nouveau présenté, après un passage remarqué au Trident à l’hiver 2016.

Photo courtoisie, Stéphane Bourgeois

L’œuvre controversée de Doug Wright met en vedette Robert Lepage dans le rôle du marquis de Sade. Il sera accompagné, sur les planches, par Sophie Faucher, dans le rôle dans la conjointe du marquis de Sade et Pierre-Yves Cardinal dans le rôle de l’abbé de Coulmier.

«Ça se passe à l’époque de Napoléon, mais c’est une pièce sur la censure et la place de la morale dans la société. Ça traite d’un problème très actuel», a fait savoir Robert Lepage.

Les billets pour les spectacles de la programmation hiver sont en vente à la billetterie du diamant et sur lediamant.ca.