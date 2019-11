Québec investit davantage pour lutter contre l’agrile

L’épidémie d’agrile du frêne pousse la Ville de Québec à intensifier ses efforts et à investir davantage, en 2020, pour éviter « une perte de contrôle sur le dépérissement et la mortalité » des frênes.

Le combat contre cet insecte ravageur est perdu d’avance, selon les spécialistes, puisque son extermination est jugée « impossible ». Sans intervention, « 100 % des frênes mourront d’ici une quinzaine d’années », peut-on lire dans une fiche du plan d’investissement quinquennal, à l’étude ces jours-ci à l’hôtel de ville.

La Ville se concentrera donc à limiter les dégâts et à ralentir la mortalité avec une somme additionnelle de 410 000 $. Elle servira notamment à faire du dépistage, des injections dans les troncs pour ralentir la propagation et à réaliser des projets pilotes avec des chercheurs universitaires.

Le rythme de plantation d’arbres, afin de remplacer les frênes infectés qui sont abattus, s’accélérera aussi pour atteindre 1 M$ par an.

« Étant donné que l’épidémie a pris beaucoup plus d’ampleur cette année, on devance la plantation et on demande un budget additionnel », a expliqué aux élus Michel Légaré, directeur de la Division de la foresterie urbaine, mercredi.

Étaler les coûts sur 15 ans

« Notre objectif, c’est toujours de ralentir le plus possible l’agrile, de le gérer sur une période d’une quinzaine d’années. Certaines villes l’ont géré sur cinq ans et ont fait de l’abattage massif, mais l’idée de l’étaler, c’est qu’on étale aussi les coûts et surtout, quand on fait des abattages en plus petite quantité, l’arbre qu’on a replanté à l’année un, après quelques années, donne déjà une canopée intéressante », a ajouté M. Légaré.

L’agrile a été détecté dans 32 quartiers sur 35 à Québec en 2019.