Ratés dans la collecte des ordures : la situation est enfin «sous contrôle», selon la Ville de Québec

La Ville de Québec estime que les problèmes liés à la cueillette des ordures sont enfin derrière elle. Elle investira 3,6 M$ de plus, en 2020, une année charnière avec la reprise en régie interne de la collecte pour l’arrondissement Beauport.

Victime des problèmes de son fournisseur Sani-Terre, qui peinait à recruter de la main-d’œuvre et à fournir des camions en nombre suffisant en raison de bris, la Ville de Québec voit enfin la lumière au bout du tunnel après avoir mis en place une série de mesures.

Le budget de la collecte des matières résiduelles passera de 20,1 M$ à 23,7 M$, cette année, mais la Ville sera dorénavant plus «agile» et «moins vulnérable» si un de ses fournisseurs est incapable de livrer la marchandise, a fait valoir la haute fonctionnaire responsable du dossier, Isabelle Dubois, lors de l’étude détaillée du budget 2020 à l’hôtel de ville mercredi.

«Je peux vous affirmer que les ratés rencontrés chez Sani-Terre, c’est derrière nous pour l’instant. D’ailleurs, sur le site internet de la Ville, on a enlevé les messages pour (inviter les gens) à aller voir si leur secteur était concerné. Tout est sous contrôle depuis quelques semaines. Nous sommes confiants (pour 2020) mais comme toutes les autres villes, on demeure alertes», a fait valoir Mme Dubois lors d’une mêlée de presse.

Embauche de 13 personnes

La reprise du secteur Beauport en régie interne nécessitera l’embauche de 11 cols bleus pour opérer les camions, d’un directeur de section et d’un contremaître. La Ville louera des camions pour ses propres besoins et évalue que l’offre de services à Beauport lui coûtera 2,1 M$ en 2020, en incluant les coûts de carburant. Les employés de la Ville prendront le relais de Sani-Terre en juin prochain.

Au final, la Ville estime qu’elle déboursera 100 000 $ de plus que si elle avait conclu un nouveau contrat avec le privé mais cette façon de faire lui donnera plus de «souplesse» puisqu’elle pourra utiliser son propre personnel pour combler des retards dans d’autres secteurs au besoin. Qui plus est, le fournisseur Sani-Terre devrait être en mesure de rapatrier des employés et des camions dans l’arrondissement de la Haute-Saint-Charles, a-t-on fait valoir.

La Ville a également fait ajouter diverses clauses «qualitatives» dans les récents contrats pour la collecte des matières résiduelles en obligeant, par exemple, un fournisseur à se doter d’un véhicule de remplacement en cas de bris. Les prix des contrats augmenteront de 1,7 M$ en 2020, ce qui tient compte aussi de l’augmentation du volume de matières à cueillir.

Un centre de tri performant

Les hauts fonctionnaires ont également profité du plénier pour inviter les citoyens à continuer de recycler, malgré les problèmes vécus un peu partout au Québec dans divers centres de tri. La Ville de Québec fait figure d’exception et réussit à valoriser 97 % des matières recyclables qui sont acheminés dans son centre de tri ultra performant, grâce à des investissements de 25 M$ depuis 7 ans pour améliorer le triage.

Malgré la fermeture du marché chinois, la Ville de Québec continue de «trouver preneur» pour ses matières recyclées, principalement au Québec. Une faible portion s'en irait à l'exportation.

«Une matière recyclable qui va au centre de tri nous coûte globalement, à la Ville de Québec, 18 fois moins cher que si vous le mettiez dans votre bac à ordures et que vous l’envoyez à l’incinérateur donc oui, il faut continuer de le faire», a insisté Stephan Buguay, directeur de la Division de la gestion des matières résiduelles.

La Ville compte toutefois multiplier les efforts en 2020 et en 2021 pour sensibiliser les propriétaires des tours d’habitation et des édifices multi-logements à l’importance du recyclage. À ce jour, 70 % de ces immeubles ne seraient pas outillés adéquatement et environ 30 000 tonnes de matières prennent le chemin de l’incinérateur au lieu du centre de tri.