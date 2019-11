Starbucks va fermer un autre café à Québec

Le café Starbucks du quartier Neufchâtel va fermer ses portes le 2 décembre prochain.

«Chers clients, c’est avec beaucoup d’émotion que nous devons annoncer la fermeture du Starbucks Chauveau/l’Ormière le 2 décembre prochain», écrit mercredi la multinationale américaine sur sa page Facebook.

Ce n’est pas le premier café que Starbucks ferme cette année à Québec. L’été dernier, Starbucks a fermé sa succursale du quartier Lebourgneuf qui était située sur le boulevard Lebourgneuf.

Starbucks soutient que tous ses employés de sa succursale de Neufchâtel seront relocalisés dans ses autres cafés à Québec.

Contrairement à Tim Hortons qui brasse des affaires en partenariat avec des franchisés, Starbucks détient à Québec une douzaine de cafés qui sont gérés par la maison-mère.

L’entreprise compte maintenant une centaine d’établissements au Québec et plus de 1400 au pays.

Fondée en 1971 à Seattle, Starbucks possède plus de 20 000 établissements à travers le monde.

À la Bourse de New York, le titre de Starbuck cotait à 85,40 $US, en hausse de 43 cents US mercredi matin.