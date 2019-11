BEAULIEU, Georgette Bédard



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, Québec, le 16 novembre 2019, à l'âge de 98 ans, est décédée dame Georgette Bédard, épouse de feu monsieur Georges Beaulieu. Née à Notre-Dame des Laurentides, le 23 septembre 1921, elle était la fille de feu dame Germaine Darveau et de feu monsieur Hector Bédard. Elle demeurait à Québec.où les membres de la famille vous accueilleront à compter de 9 h. L'inhumation se fera au cimetière La Nativité (boul. Raymond) au printemps 2020. Madame Bédard laisse dans le deuil ses enfants: Céline Beaulieu (Jean-Yves Brière), Francine Beaulieu (Guy Breton), Jacques Beaulieu (Ghislaine Gendron); ses petits-enfants: Isabelle Brière (Carl-Érick Ridel), Jean-François Brière, Ghislain Breton (Élyane Rodrigue), Jean-Michel Breton (Valérie Mathieu), Cédrick Beaulieu, Alexandre Beaulieu; ses arrière-petits-enfants: Willyam Ridel, Dylan Ridel, Ophélie Breton, Jeanne Breton; ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: Thérèse (feu Yvan Trudel), Marthe, Henri (Yolande Belley), Françoise (feu Yvon Dorion, Claude Tremblay), tous les membres de la famille Beaulieu, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, ami(e)s et connaissances. Elle était également la sœur de: Yvonne (Octave Pépin), Jean-Charles (Claudine Pépin), Gaston (Jeannine Pelchat), Simone (Émilien Bureau), Blanche (Raymond Auclair), Raymond (Jeannine Pageau), Maurice, tous décédés. La famille remercie tout le personnel du département des soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus et de la Résidence La Contemporaine pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec (Hôpital Enfant-Jésus). Tél. : (418) 525-4385 Site : www.fondationduchudequebec.org. Les funérailles sont sous la direction de