TANGUAY, Pierrette Guay



À l'Hôpital Laval de Québec, le 21 novembre 2019, à l'âge de 76 ans, entourée de l'amour des siens, est décédée Mme Pierrette Guay, épouse de M. Borromée Tanguay. Fille de feu Gérard Guay et de feu Jessey Clouston, elle demeurait à Québec. Outre son époux, elle laisse dans le deuil sa fille : Johanne (Christian Ouellet); ses petits-enfants : Marie-Krystel (Julien-Pier Ratté), Jonathan (Isabelle Racine) et Mathieu (Émilie Couture); ses arrière-petits-fils : feu Charles, Henri et Édouard, ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Tanguay. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et des ami(e)s. La famille recevra les condoléances au :de 9h à 11h.La famille désire exprimer un remerciement tout spécial aux membres du personnel soignant de l'Hôpital Laval de Québec pour les bons soins, leur compassion et leur grande humanité à l'égard de Mme Guay.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec. (1040 Avenue Belvédère, Québec, QC G1S 3G3).