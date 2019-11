BLANCHETTE, Lionel



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 14 novembre 2019, à l'âge de 83 ans, est décédé monsieur Lionel Blanchette, époux de madame Ida Bédard, fils de feu monsieur Henri Blanchette et de feu madame Rachel Biron. Il demeurait à Saint-Agapit, autrefois de Villeroy. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: feu Diane (Camille Dion) et François (Sophie Falardeau); ses petits-enfants: Andrée-Anne Dion (Marc-André Blanchette), Alexandre Dion (Marilaine Poirier), Gabrielle Dion (Maxime Vachon) et Jimmy Blanchette (Kevin Fillion); ses arrière-petits-enfants: Charlie et Alice; ainsi que ses frères, soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, plusieurs autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel du 5e étage de l'unité des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués. Compenser l'envoi de fleurs par un don à la Société canadienne du cancer. https://www.cancer.ca/fr-ca/?region=qc La famille vous accueillera auà compter de 12h.