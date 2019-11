TESSIER, Aline Laganière



À l'hôpital Laval, le 20 novembre 2019, à l'âge de 92 ans et 5 mois, est décédée madame Aline Laganière, épouse de feu monsieur Henri J Tessier, elle demeurait à Saint-Marc-des-Carrières, autrefois de Saint-Casimir. La famille recevra les condoléances en présence des cendres, à lade 9 h à 11 h.L'inhumation aura lieu à une date ultérieure. La direction des funérailles a été confiée à laMadame Laganière laisse dans le deuil ses enfants: Camille (Fernand Portelance), Gabrielle (feu Claude Perreault), Anita (feu Guy Montambault) et Vital (Sylvie Levesque); ses 10 petits-enfants et ses 11 arrière-petits-enfants; sa sœur: Madeleine; sa belle-sœur Aline Tessier (feu Egide Laganière), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s.