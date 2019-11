LEMIEUX, André



À Stoneham, le 19 novembre 2019, à l'âge de 75 ans, est décédé monsieur André Lemieux, époux de dame Michèle Desroches, fils de feu Germaine Vizien et de feu Laurent Lemieux. Il demeurait à Stoneham. Outre son épouse, il laisse dans le deuil, son fils: Sébastien (Andrea Gutiérrez); son petit-fils: Isaac; ses frères et sœurs: Céline (Pierre Blouin), Jean (Lorraine Parent), François (Francine Beauchamp), Lucie (Denis Rochon), Denis (Marie-Josée Brassard); ses beaux-frères de la famille Desroches: Jacques (Françoise Pelletier), Louis (Julie Harris); ses filleuls: Antoine et Jean- François; plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un sincère remerciement au personnel des soins palliatifs du CLSC La Source Nord pour leur dévouement, la qualité des soins prodigués et le support apporté. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Québec) G1S 3G3, tél. 418-683-8666, site Internet : www.cancer.ca/fr-ca/?region=qc. Un service religieux sera célébré à une date ultérieure. Il a été confié à la