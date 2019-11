CHOUINARD, Laurette



À l'Hôpital St-François d'Assise, le 17 novembre 2019, à l'âge de 96 ans et 11 mois, est décédée madame Laurette Chouinard, épouse de feu monsieur Éric Gamache, fille de feu madame Maria Landry et de feu monsieur Luc Chouinard. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, en toute intimité au Mausolée Marie-de l'Incarnation du cimetière St-Charles, 1460, boulevard Hamel, Québec, Québec, G1N 3Y6, samedi le 30 novembre de 10h à 11h. La mise en niche se fera immédiatement après les condoiléances. Elle laisse dans le deuil son fils Herman; ses petits-enfants: Laurence (Ernest), Pierre-Éric, Steeve (Lydia) et Sylvain (Michèle); ses arrière- petits-enfants: Atiana, Shad, Danaé, Léna-Rose, Kevin, Jayden, Eliott et Noah-James; son frère Armand (Irène). Elle laisse aussi dans le deuil ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Gamache ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(es). Elle est allée rejoindre sa fille Lynda. La famille tient à remercier tout le personnel de l'Hôpital St-François d'Assise pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec. Des formulaires seront disponibles sur place.