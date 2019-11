RATTÉ, Françoise Gamache



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 19 novembre 2019, à l'âge de 81 ans et 2 mois, est décédée dame Françoise Gamache, épouse de Gérard Ratté. Elle était la fille de feu Alexina Roy et de feu Gérard Gamache. Elle demeurait à Saint-Raphaël de Bellechasse.où la famille sera présente pour recevoir les condoléances à compter de 9h sous la direction de laElle laisse dans le deuil outre son époux monsieur Gérard Ratté, ses filles: Jacynthe (Lauréat Pelletier) et Chantal (Rosaire Guillemette). Elle laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Ratté ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines, ami(e)s et le fils de Rosaire, Frédéric Guillemette (Annick Laflamme). Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fabrique de Saint-Raphaël ou autre organisme. La direction des funérailles a été confiée à la