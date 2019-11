GIROUX, Émeline



Au CHSLD Yvonne-Sylvain, le 16 novembre, à l'âge de 91 ans, est décédée dame Émeline Giroux, fille de feu M Edouard Giroux et de feu Prudentienne Grenier. Elle demeurait à Québec (arrondissement Beauport).où la famille recevra les condoléances une heure avant la cérémonie. L'inhumation aura lieu au printemps au cimetière St-Louis de Courville. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraireElle laisse dans le deuil ses deux plus proches nièces, sa filleule France Grenier Emond et Charlotte Grenier ainsi que plusieurs autres neveux et nièces. Elle est allée rejoindre ses frères, sœurs, beau-frère et belles-sœurs: Marguerite (Sr St-Joseph de St-Vallier), Jeanne, Florence, Marie-Rose (Louis-Félix Grenier), Louis-Joseph (Jacqueline Godbout), Lucien (Régina Simard), Henri (Cécile Martin), Georges-Edouard, Philippe, Gemma, Roger. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Les Diabétiques de Québec, 180-979 de Bourgogne, Québec (Qc), G1W 2L4 par téléphone au 418 656-6241 poste 2 / site internet : www.lesdiabetiquesdequebec.com