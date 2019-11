DEMERS, Fernande



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 13 novembre 2019, à l'âge de 95 ans, est décédée dame Fernande Demers, fille de feu monsieur Arthur Demers et de feu dame Georgine Houde. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Elle était la sœur de Jeannette, n.d.p.s, feu Simone, Laurent (Monique Hamel), feu Octave (Céline Turgeon), feu Eméric, Benoit (Denise Croteau), Monique c.s.l., feu Jules; ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de la résidence la Belle Époque et l'Hôtel-Dieu de Québec pour les soins prodigués et l'attention apportée.