CROTEAU, Léopold



À la Maison de soins palliatifs du Littoral, le 18 novembre 2019, à l'âge de 74 ans et 10 mois, entouré des siens est décédé monsieur Léopold Croteau, conjoint de madame Gaétane Miville, fils de feu monsieur Jérémie Croteau et de feu madame Florence Therrien. Il demeurait à Lévis. Outre sa merveilleuse conjointe, il laisse dans le deuil ses enfants adorés: Serge (Line Bourgoin), Chantal (Gérald Desbiens) et Stéphane (Mona Bourdages); ses petits-enfants chéris: Jonathan Desbiens (Carol-Ann Blais), Jessica Croteau (Jean-Philippe Lemelin), Marie-Pier Desbiens (Marc-André Turgeon), Karine Croteau (Jean-Philippe Vien), Samuel Croteau (Rachel Toutent), Étienne Croteau et Louis-Philippe Croteau; ses arrière-petits-enfants: Madison Desbiens et Zac Desbiens; ses frères: Eugène (feu Yvette Bégin) et feu Marc (Léa Paquet); ses beaux-frères et belles-soeurs: feu Gaétan, feu France (Yvon Lavoie), feu Richard (Renelle Nadeau), Lise (feu Philippe Lavoie), feu Yves, Lynda, Carole (Louis Rodrigue), Claude et Marie-Josée; sa filleule Audrey Miville; ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Il est allé rejoindre ses frères, soeurs, beaux-frères et belles-soeurs. Un merci très spécial au personnel et aux bénévoles de la Maison de soins palliatifs du Littoral. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison de soins palliatifs du Littoral, https://www.mspdulittoral.com/faites-un-don/. La famille vous accueillera auà compter de 12h30.