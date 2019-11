PRIMEAU, Denise Corney



À l'Hôpital Saint-François d'Assise, le 23 novembre 2019, à l'âge de 87 ans, est décédée dame Denise Corney, fille de feu dame Marie-Jeanne Thibault et de feu monsieur Lucien Corney. Elle était l'épouse de feu monsieur Pierre Primeau. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera en la Sacristie de l'église 1 heure avant la cérémonie, soit de 13h à 14h. Elle laisse dans le deuil ses enfants: André, Sylvie, Christine et François; sa belle-fille Judith Laporte; son beau-fils Maurice Filion; ses petits-enfants: Émile (Francesca) et Antoine (Geneviève) Primeau, Amélie et Pier-Isabel Dancose (François) et Marie-France Harvey (David); son frère Jacques Corney; sa belle-sœur Colette Corney; son grand ami Père Jean-Claude Quirion qui a été pour elle un support indéfectible jusqu'à la fin de sa vie, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (Qc) G1S 3G3, tél. : 418-527-4294. La direction des funérailles a été confiée à Lépine Cloutier.