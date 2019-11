JONES, Roger



À l'Hôpital Laval, le 20 novembre 2019, à l'âge de 84 ans, est décédé monsieur Roger Jones, fils de feu Annie Morency et de feu Antoine Jones, époux de dame Estelle Côté. Il demeurait à Québec.de 9 h à 11 h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Estelle Côté; ses enfants : Sonia (Éric Tanguay), Karl (Chantal Bond) et Vicky (Michel Gagné); ses petits-enfants : Kelly, Pamela (Tommy Berger), Rebecca, Yonah, Daphnée, Dimon, Tenshy, Kya, Pablo et Dixie; sa belle-mère Florence Dionne; ses frères et sœurs : feu Marie-Louise (feu Odilon), feu Annette (feu Claude), feu Jean-Paul (Olive), feu Joseph-Antoine (Pearly), René (Maureen), feu Adélard (Rita), feu André (Eva), feu Alexandre (Évangéline), Jules (Brenda), Gisèle (Doug) et Claude-Aimé (Francine); ses beaux-frères et belles-sœurs : Bérengère, Denis (Pierrette), Réjeanne (André), Marie-Claire (Jean-Pierre), Normand (Francine), Chantal (Larry) et Richard (Suzanne), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s.