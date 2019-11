CLERMONT, Thérèse



Au Manoir Manrèse, le 12 novembre 2019, à l'âge de 96 ans, est décédée dame Thérèse Clermont, épouse de feu monsieur Hubert Boivin. Elle était la fille de feu dame Alexandrina Barrette et de feu monsieur Alphonse Clermont. Elle demeurait à Québec et était originaire de Lorrainville. Elle a été membre de la congrégation des Sœurs de l'Assomption de la Sainte Vierge et a enseigné à Nicolet et Louiseville.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Elle laisse dans le deuil plusieurs neveux, nièces et autres parents. La famille tient à remercier sincèrement tout le personnel du pavillon Murray, du Manoir Manrèse, pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040 Avenue Belvédère, Québec (QC), G1S 3G3, Tél.: (418) 527-4294, https://www.societealzheimerdequebec.com/.