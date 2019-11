AUGER, Jean-Paul



À St-Hyacinthe, le 18 novembre 2019, à l'âge de 79 ans, est décédé Monsieur Jean-Paul Auger, époux de Madame Jacqueline Plante. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses sœurs et frères: S. Fleurette Auger, S. Yvette Auger, Gaétan (Rita Marcotte), Normand (Solange Pomerleau), Nicole; ses beaux-frères et belles-sœurs: Marcel Plante (Denise Roberge), Francine, Jean-Paul Plante (Catherine Bienvenue), ses neveux et nièces, ainsi que nombreux autres parents et amis. La famille recevra vos condoléances àde 9 h à 10 h 30,Le personnel de la Résidence funéraire Maska, offre à la famille ses plus sincères condoléances et la remercie pour sa confiance.