LOCKHART, Cécile Desrochers



Cécile Desrochers Lockhart, fille de feu Antoine Desrochers (feu Ernestine Cullen), est décédée le 25 novembre à la Maison de soins palliatifs du Littoral à Lévis. Voici le message qu'elle souhaite vous transmettre:" Ne soyez pas triste. Ce n'est que la fin d'un merveilleux voyage terrestre de 76 ans. Quelle chance! Je laisse derrière moi une belle continuité d'amour: Mon conjoint depuis 52 ans Dale Lockhart. Notre petite famille de Lévis, Anthony (Valérie Tardif) et nos trois trésors, Antoine, Thierry, et Maxime. Notre petite famille de Vancouver, Kim et nos deux amours Jayan et Devani. Je suis la sœur de Charles-Yvan Desrochers (Reinette Veilleux) et belle-sœur de Dallas Lockhart (Sandy Gray), de Cleo Lockhart (John Morton), et de Lauri Conger (Larry Fitzpatrick). Je laisse plusieurs neveux, nièces, cousins et cousines. Je quitte aussi de précieux amis(es) et de nombreuses connaissances. "La famille vous invite à venir célébrer la vie de Cécile au. La famille recevra les condoléances à 12h.Le tout sera suivi d'une réception. La famille a été très touchée par la qualité des soins que Cécile a reçus et le soutien qui lui a été donné tout au long de son cheminement face à cette épreuve. Elle tient à remercier particulièrement le personnel de la Maison de soins palliatifs du Littoral pour les bons soins prodigués, leur support et leur grand dévouement. Au lieu de fleurs, vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison de soins palliatifs du Littoral: https://www.mspdulittoral.com/faites-un-don/." Ceux que nous avons aimés que nous avons perdus ne sont plus où ils étaient, mais ils sont toujours et partout où nous sommes ". - Alexandre Dumas