LÉVESQUE, Gisèle



Au CHU Pavillon Hôpital St-Sacrement, le 23 novembre 2019, à l'âge de 90 ans et 2 mois, est décédée madame Gisèle Lévesque. Elle était la fille de feu madame Elise Dufour et de feu monsieur Alphonse Lévesque. Elle demeurait à Québec.Un discours funéraire sera présenté à lale samedi 30 novembre 2019 à 15 h. Par la suite, à 17 h, famille et ami(e)s seront invités aupour poursuivre leurs témoignages. Elle laisse dans le deuil, feu Michel Lepage; ses enfants: feu Johanne et feu Meable, Jean-Pierre, Bernard (Venise Michaud), Marlène (Armand Blanchet), Lucie (André St-Hilaire), Gilles, Steve (Hélène Botelho); ses petits-enfants et arrière- petits-enfants; ses frères: Charles, Roland et leur épouse; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Lévesque et Lepage; ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s.