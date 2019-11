FALARDEAU, Thérèse Clavet



Au Centre d'hébergement Sainte- Monique, le 17 novembre 2019, à l'âge de 88 ans, est décédée dame Thérèse Clavet, fille de feu dame Camélia Flynn et de feu monsieur Arthur Clavet. Elle était l'épouse de feu monsieur Marcel Falardeau. Elle demeurait à l'Ancienne-Lorette.La famille vous accueillera aule samedi 30 novembre 2019 de 8h30 à 9h40.Elle était la mère de: feu Gilles, Jacques (Joëlle Cassista) et Denis (Jocelyne Lessard). Elle laisse dans le deuil ses petits-enfants: Éric, Cynthia, Amélie et Sophie (Jean-Philippe); ses arrière-petits-enfants: Anaïs, Zack et Mia. Elle laisse également dans le deuil sa sœur Jacqueline ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel du CHSLD Ste-Monique pour le dévouement, leur délicatesse et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Opération Enfant Soleil, 450 avenue St-Jean Baptiste, bureau 10, tél. : 418-683-2323.