JOBIN, Jeannine



Au CHSLD St-Augustin, le 18 novembre 2019, à l'âge de 83 ans, est décédée madame Jeannine Jobin fille de feu monsieur Mandoza Jobin et de feu madame Alice Godin. Elle était native de Ste- Christine d'Auvergne. Madame Jobin laisse dans le deuil ses frères et sœurs: Gisèle (feu Maurice Canuel), feu Marc (feu Laurette Cantin), Jacqueline (feu Bertrand Lachance), feu Robert et Raymonde (Ghislain Ouellet); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciements au personnel de Robert-Giffard et au CHSLD St-Augustin pour les bons soins prodigués et leur humanisme. Madame Jobin ne sera pas exposée.La famille recevra les condoléances à l'église à partir de 10h30 sous la direction de la