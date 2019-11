PRIXAIN, Charlotte



À l'Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 12 novembre 2019, à l'âge de 78 ans et 9 mois, est décédée madame Charlotte Prixain, fille de feu madame Philogone Vamélac et de feu monsieur Paul Prixain. Originaire de la ville Le Gosier située sur l'île de la Guadeloupe, dans les Antilles françaises, elle demeurait à Québec.La famille accueillera parents et ami(e)s pour les condoléances, en présence des cendres, aude 13 h à 15 h 45.L'inhumation des cendres aura lieu ultérieurement. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Jennifer, Nathalie et Fabienne et leurs conjoints; son ex-mari Joseph Questel, son petit-fils Kenan; ses frères : Alex et Gérard; sa belle-fille Jacqueline Désirée, ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier sincèrement tout le personnel de l'Hôtel-Dieu de Québec et du Centre de recherche clinique et évaluative en oncologie (CRCEO) pour les bons soins prodigués et leur compassion.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don : Fondation québécoise du cancer, téléphone : 418 657-5334, site web : https://fqc.qc.ca/fr ou La Fondation du CHU de Québec axe oncologie, téléphone : 418 525 4444 poste 15281, site web:https://www.crchudequebec.ulaval.ca/recherche/axes/oncologie/